Бывший чиновник из Смольного получил условный срок и штраф

Оглашен приговор о деле по статье о взяточничестве.

В суде объявили приговор экс-зампредседателя комитета по строительству Петербурга Виталию Жданову. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города 24 июня, Жданова признали виновным во взяточничестве. Он получил "условный" срок в 7 лет и 7 месяцев с испытательным сроком в пять лет. Кроме того, ему нужно выплатить штраф в 12 миллионов рублей.

Выяснилось, что с ноября по декабрь 2012 года в должности при комитете он получил взятку в 2 млн рублей. Жданов получил деньги от бизнесмена и обещал победу "нужных" организаций на тендерах по строительству и реконструкции важных для города объектов. Кроме того, в 2013 году за выплату авансов по госконтрактам в отсутствие банковских гарантий была выявлена взятка в 1,25 млн рублей.

Ранее Жданов был оштрафован, так как он не исполнил условия предоставления федеральной субсидии. Его также отправляли под домашний арест.

Фото: Piter.tv