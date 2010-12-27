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В Ленобласти председатель комитета по строительству получил штраф
Вчера, 18:44
0
TretyakovaS
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В Ленобласти председатель комитета по строительству получил штраф

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В Ленобласти оштрафовали председателя комитета по строительству Виталия Жданова за неисполнение условий предоставления федеральной субсидии.

В Ленобласти был оштрафован председатель комитета по строительству Виталий Жданов, так как он не исполнил условия предоставления федеральной субсидии. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что ряду граждан, проживающих в аварийных домах, не предоставили новое жилье. По условиям программы переселения, по которой были выделены деньги, аварийные дома должны были расселить до 1 сентября.

Председатель комитета по строительству получил штраф в размере 10 тысяч рублей.  

Теги: комитет по строительству ленинградской области , новости ленобласти , новости петербурга
Категории: Новости СПб

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