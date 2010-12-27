В Ленобласти был оштрафован председатель комитета по строительству Виталий Жданов, так как он не исполнил условия предоставления федеральной субсидии. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
В ходе проверки выяснилось, что ряду граждан, проживающих в аварийных домах, не предоставили новое жилье. По условиям программы переселения, по которой были выделены деньги, аварийные дома должны были расселить до 1 сентября.
Председатель комитета по строительству получил штраф в размере 10 тысяч рублей.
Вчера, 18:44
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В Ленобласти председатель комитета по строительству получил штраф
В Ленобласти оштрафовали председателя комитета по строительству Виталия Жданова за неисполнение условий предоставления федеральной субсидии.
В Ленобласти был оштрафован председатель комитета по строительству Виталий Жданов, так как он не исполнил условия предоставления федеральной субсидии. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.