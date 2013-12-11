До конца 2022 года в Сертолово достроят новый ФОК

На территории объекта началось благоустройство.

В Сертолово подходят к концу работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Работы необходимо завершить до конца 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба стропильного комитета 47-ого региона.

Объект посетили заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, а также председатель строительного комитета Константин Панкратьев и председатель комитета по спорту Дмитрий Иванов.

Здание будет оформлено при помощи витражей, часть из которых уже установлена. Строительство находится на этапе благоустройства территории.

Ранее мы сообщили о том, что после капремонта открылась амбулатория в Заборье.

Фото: комитет по строительству Ленобласти