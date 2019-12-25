После капремонта открылась амбулатория в Заборье

В амбулатории принимают терапевт, педиатр и стоматолог. На выездах работают гинеколог, хирург, невролог и офтальмолог.

В четверг, 24 ноября, после капитального ремонта открылась амбулатория в Заборьевске. Медучереждение было полгода на ремонте. Об этом 24 ноября рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.

Ремонт проходил в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В амбулатории принимают терапевт, педиатр и стоматолог. На выездах работают гинеколог, хирург, невролог и офтальмолог. В учреждении также работает пост скорой и неотложной скорой помощи.

В ближайшее время там планируют открыть больничный аптечный пункт. Лекарства и медицинские изделия появятся там на следующей неделе.

Фото: Piter.tv

