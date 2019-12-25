Начальника базы Минобороны в Ломоносове и его подельника задержали за миллионную взятку

Подельником оказался бизнесмен, заведующий фирмой по ремонту судов.

Утром 27 мая полиция задержала главу коммерческого подразделения Минобороны в Ломоносове Эдуарда Пшеничнова и бизнесмена Алексея Сурикова. Как сообщили Piter.TV источники, Пшеничнов заведует производственно-логистической компанией на базе обособленного подразделения АО "1470 управления материально-технического снабжения", а Суриков возглавляет ООО "Фиорд", занимающееся ремонтом и техообслуживанием судов. Мужчины подозреваются во взятке.

Полиция предполагает, что с 16 марта и по 27 мая Пшеничнов, будучи должностным лицом, вступил в сговор с Суриковым, чтобы денежно договориться с гендиректором ООО "МетПром" Некрасовым. Взятка предполагалась за обеспечение беспроблемного доступа сотрудников "МетПрома" на территорию базы в Ломоносове, чтобы рабочие демонтировали на территории базы судно, а также защиту компании перед контролирующими органами в случае выявления нарушений при работах. Пшеничнов и Суриков выдвинули Некрасову требование о передаче им миллиона рублей, в течение апреля часть денег подельники получили наличными и банковскими переводами.

27 мая возбуждено уголовное дело о получении взятки и о посредничестве во взяточничестве. Известно, что и Пшеничнов, и Суриков ранее не судимы, оба сейчас задержаны и помещены во временный изолятор.

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