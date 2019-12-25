Петербургский военный отделался штрафом за взятку, полученную за командировку сослуживца в Сирию

Старший прапорщик пообещал организовать служебную поездку, хотя не имел таких полномочий.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор старшему прапорщику Сергею Понеделину, попавшемуся на взятке. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, военный стал фигурантом уголовного дела о хищении чужого имущества путем обмана.

Как выяснил суд, Понеделин потребовал от другого старшего прапорщика 50 тысяч рублей за отправление его в служебную командировку в Сирию. Сам злоумышленник в силу своего служебного положения никак не мог организовать такую командировку или хотя бы посодействовать в ее осуществлении. Полученным от жаждущего поездки военного деньгами Понеделин распорядился по своему усмотрению.

В суде старший прапорщик полностью признал свою вину, кроме того, инстанция учла его статус ветерана боевых действий и наличие медали за участие в миротворческой миссии в САР. Также Понеделин перевел часть средств на благотворительность, а часть вернул обратно обманутому коллеге. Прапорщик отделался штрафом в 60 тысяч рублей.

Немногим ранее и экс-сотрудник ЛЭТИ получил условный срок за взятку от недобросовестного подрядчика.

Фото: Piter.TV