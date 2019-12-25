Экс-сотрудник ЛЭТИ получил условный срок за взятку от недобросовестного подрядчика

50 тысяч рублей уберегли подрядчика от привлечения к ответственности за нарушения.

Бывший сотрудник университета "ЛЭТИ" Вячеслав Петров признан виновным в получении взятки, Куйбышевский районный суд Петербурга назначил мужчине три года лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как считает следствие, экс-начальник управления текущего и капитального ремонта в электротехническом университете в прошлом октябре принял 50 тысяч рублей. Деньгами сотрудника ЛЭТИ задобрил недобросовестный подрядчик, нарушивший условия договора по ремонту здания вуза. Взятка помогла подрядчику избежать привлечения к ответственности.

Приговор в отношении Петрова еще не вступил в законную силу.

Топ-10 взяточников Петербурга: самые громкие коррупционные скандалы последних лет.

Фото: Piter.TV