Американский президент Джо Байден заявил о решении признать суверенитет Островов Кука и Ниуэ. На текущий момент эти земли ассоциированы с Новой Зеландией. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на совместном саммите Вашингтона и государств Тихого океана. По словам политика, в ближайшие десятилетия история будет определяться событиями, происходящими именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому Госдеп намерен наращивать контакты с островными странами. Он напомнил, что в прошлом партнерство в этой части планеты помогло разгромить во время Второй мировой войны милитаристскую Японию.
Мы также делаем несколько важных дипломатических шагов. Горд объявить, что после соответствующих консультаций мы признаем Острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных.
Джо Байден, президент США
Эксперт добавил, что США рассчитывают на дипломатические связи с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау. Джо Байден назвал сферу безопасности в АТР критически важной для Америки и всего мира.
Ведущий Fox Карлсон предположил, что Байден причастен к подрыву труб "Северного потока".
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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