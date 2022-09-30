Глава США сообщил о суверенитете двух территорий, ассоциированных с Новой Зеландией.

Американский президент Джо Байден заявил о решении признать суверенитет Островов Кука и Ниуэ. На текущий момент эти земли ассоциированы с Новой Зеландией. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на совместном саммите Вашингтона и государств Тихого океана. По словам политика, в ближайшие десятилетия история будет определяться событиями, происходящими именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому Госдеп намерен наращивать контакты с островными странами. Он напомнил, что в прошлом партнерство в этой части планеты помогло разгромить во время Второй мировой войны милитаристскую Японию.

Мы также делаем несколько важных дипломатических шагов. Горд объявить, что после соответствующих консультаций мы признаем Острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных. Джо Байден, президент США

Эксперт добавил, что США рассчитывают на дипломатические связи с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау. Джо Байден назвал сферу безопасности в АТР критически важной для Америки и всего мира.

Ведущий Fox Карлсон предположил, что Байден причастен к подрыву труб "Северного потока".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State