Байден заявил о проблемах у Путина

По его мнению, эти проблемы представляют опасность для России.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у главы России Владимира Путина есть "проблемы". Об этом он сказал в ходе своего выступления в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, пишет ТАСС.

По его утверждению, данные проблемы представляют опасность для страны, которой он руководит, и для него самого.

Он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего. Джо Байден, президент США

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что российская экономика только "восьмая из самых больших в мире". По мнению Байдена, на это повлиял акцент властей РФ на нефть и ядерное оружие.

Ранее Байден заявил, что боевая миссия Соединенных Штатов в Ираке завершится к концу 2021 года. Дальнейшее сотрудничество с этим государством сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с террористами.

Видео: Youtube/Fox News