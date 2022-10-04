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Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

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Лидер США сообщил о своем решении проповеднику.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. Соответствующую информацию распространили местные телеканалы со ссылкой на сентябрьский приватный разговор, который состоялся между политиком и проповедником Элом Шарптоном. Действующий лидер Белого дома отметил в ходе беседы, что планирует "сделать это снова" в контексте выдвижения своей кандидатуры на пост президента США.

Я собираюсь сделать это еще раз… Я собираюсь.

Джо Байден, президент США

Телеканал ABC подчеркнул, что сторонники Джо Байдена неоднократно заявляли о намерении политика выдвигаться на второй срок, однако сам действующий глава американской администрации избегал каких-либо однозначных заявлений по тематике. 

В Британии призвали Байдена не угрожать Путину действиями НАТО.

Фото и видео: YouTube / Military FORCE

Теги: джо байден, президентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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