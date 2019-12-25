Лидер Белого дома напомнил, что в ядерной войне не будет победителей.

Американский президент Джо Байден заявил о готовности США к работе над ядерным контролем. Соответствующее заявление сделал глава государства в ходе 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Политик уточнил, что власти Белого дома готовы к реализации контролирующих мер вне зависимости от мировых событий.

Вне зависимости от того, что происходит в мире, США готовы реализовывать критически значимые меры по контролю над вооружениями. Ядерная война не может быть выиграна и потому не должна вестись. Джо Байден, президент США

По мнению политика, сейчас китайская сторона проводит "беспрецедентное наращивание ядерных вооружений" безо всякой на то транспарентности.

Байден: США не ищут новой холодной войны.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций