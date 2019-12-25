Байден: США не ищут новой холодной войны

Лидер Белого дома прокомментировал отношения с Китаем и международными партнерами.

Американский президент Джо Байден утверждает, что США не ищут новой холодной войны. Соответствующее заявление в ходе выступления на 77-ой Генеральной Ассамблее ООН сделал глава государства. Политик добавил, что Вашингтон не принуждает другие страны делать выбор в пользу сотрудничества. Таким образом спикер прокомментировал отношения с Китаем.

Мы не ищем конфликта, мы не ищем холодной войны. Мы не просим страны выбирать между Соединенными Штатами или другим партнером. Джо Байден, президент США

Политик добавил, что власти США будут решительно продвигать свое видение свободного, открытого, безопасного и процветающего мира. По словам Байдена, Белый дом предлагает партнерство не ради "поощрения зависимости", а в целях снижения бремени. Политик добавил, что США не предлагают политических обязательств в обмен на сотрудничество.

Байден обвинил Россию в "пренебрежении уставом ООН".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций