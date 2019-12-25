Лидер Белого дома рассказал о том, что России никто не угрожал ядерным оружием.

Американский президент Джо Байден обвинил Россию в "пренебрежении уставом ООН". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Политик пояснил собравшимся, что ни одна страна не угрожала Москве, которая в свою очередь создала ядерную угрозу вопреки своим международным обязательствам по нераспространению.

Россия бесстыдно нарушила основные принципы хартии <...> Никто не угрожал России, сама Россия хотела конфликта. Кем бы вы ни были, во что бы вы не верили, эти должно холодить вашу кровь. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома указал на то, что заявление российского лидера "с ядерными угрозами против Европы" следует расценивать как пренебрежение обязательствами России по нераспространению данного вида оружия. Джо Байден добавил, что вне зависимости от происходящих в мире событий, американская сторона готова реализовывать критически значимые меры по контролю над вооружениями. Он напомнил о том, что в ядерной войне не может быть победителей.

Байден призвал страны не препятствовать поставкам продовольствия.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций