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Байден призвал страны не препятствовать поставкам продовольствия
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Байден призвал страны не препятствовать поставкам продовольствия

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Лидер Белого дома призвал продлить зерновую сделку.

Американский президент Джо Байден призвал страны не препятствовать поставкам продовольствия. Об этом глава государства упомянул в ходе выступления на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Политик отметил, что власти страны поддерживают инициативу по организации зерновой сделки и ее продления для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции через акваторию Черного моря до глобальных рынков.

Я благодарен за работу, которая проводится здесь, в ООН, по созданию механизма экспорта зерна через порты Черного моря. Нам необходимо обеспечить, чтобы эта сделка была продлена.

Джо Байден, президент США

Лидер страны подчеркнул, что власти США выделяют дополнительно 2,9 миллиарда долларов на поддержание и обеспечение гуманитарной и продовольственной безопасности в мире на 2022 год.

Байден: США выступают за расширение Совбеза ООН.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: га оон, генассамблея, генеральная ассамблея, джо байден, зерновая сделка, продовольственный кризис
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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