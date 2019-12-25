Лидер Белого дома рассказал, что СБ следует расширить по количеству участников.

Американский президент Джо Байден заявил, что США выступают за расширение Совбеза ООН. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своей речи на 77-ой Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Политик подчеркнул, что Вашингтон хочет увеличить количество как постоянных, так и непостоянных участников СБ Всемирной организации.

Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира... США поддерживают расширение состава членов СБ. Джо Байден, президент РФ

Напомним, что на текущий момент постоянными членами Совета Безопасности ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.

Байден: США хотят прекращения конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций