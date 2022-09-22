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Байден: США хотят прекращения конфликта на Украине

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Лидер Белого дома заявил о дальнейшей военной поддержке Киева.

Американский президент Джо Байден заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на 77-ой Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Политик отметил, что Вашингтон солидарен с киевским режимом в вопросе защиты суверенитета и территориальной целостности.

США хотят, чтобы война завершилась на справедливых условиях, мы все выступаем за это. Территорию страны нельзя забирать силой, и мы противостоим действиям России в этом.

Джо Байден, президент США

По словам лидера Белого дома, Украина обладает такими же правами, как и остальные независимые государства. Он добавил, что американская солидарность против российской агрессии не является секретом для мировой общественности.

В США примут меры против РФ в случае вхождения в ее состав частей Украины.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
 

Теги: военная помощь, га оон, генассамблея, генеральная ассамблея, джо байден
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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