Байден: США хотят прекращения конфликта на Украине

Американский президент Джо Байден заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на 77-ой Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Политик отметил, что Вашингтон солидарен с киевским режимом в вопросе защиты суверенитета и территориальной целостности.
США хотят, чтобы война завершилась на справедливых условиях, мы все выступаем за это. Территорию страны нельзя забирать силой, и мы противостоим действиям России в этом.
Джо Байден, президент США
По словам лидера Белого дома, Украина обладает такими же правами, как и остальные независимые государства. Он добавил, что американская солидарность против российской агрессии не является секретом для мировой общественности.
В США примут меры против РФ в случае вхождения в ее состав частей Украины.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все