Глава США раскритиковал Трампа из-за нападок на администрацию Белого дома.

Действующий лидер Белого дома знает поименно больше мировых лидеров, чем кто-либо из ныне живущих людей, из-за своего преклонного возраста. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден, выступая перед сторонниками на национальном съезде Демократической партии США. Мероприятие организовано в Чикаго.

Я знаю больше иностранных лидеров по именам, чем кто-либо из ныне живущих, потому что я чертовски стар. И подумайте, какой сигнал он Трамп посылает, когда говорит, что Америка - недееспособное государство, когда говорит, что мы проигрываем. Джо Байден, президент США.

Напомним, что Джо Байден неоднократно допускал ошибки в именах и должностях, а также путал политических лидеров. Выступая в июле 2024 года на летнем саммите НАТО в Вашингтоне глава США допустил ошибку, представляя лидера киевского режима Владимира Зеленского. Американский президент назвал иностранного коллегу "президентом Путиным". Джо Байден также перепутал Камалу Харрис с Дональдом Трампом, назвав того своим вице-президентом.

Байден усомнился в способности Трампа и республиканцев думать и читать.

Фото и видео: YouTube / CBS News