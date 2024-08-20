  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:57
165
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Байден заявил, что знает по именам больше мировых лидеров, чем кто-либо

0 0

Глава США раскритиковал Трампа из-за нападок на администрацию Белого дома.

Действующий лидер Белого дома знает поименно больше мировых лидеров, чем кто-либо из ныне живущих людей, из-за своего преклонного возраста. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден, выступая перед сторонниками на национальном съезде Демократической партии США. Мероприятие организовано в Чикаго.

Я знаю больше иностранных лидеров по именам, чем кто-либо из ныне живущих, потому что я чертовски стар. И подумайте, какой сигнал он Трамп посылает, когда говорит, что Америка - недееспособное государство, когда говорит, что мы проигрываем. 

Джо Байден, президент США.

Напомним, что Джо Байден неоднократно допускал ошибки в именах и должностях, а также путал политических лидеров. Выступая в июле 2024 года на летнем саммите НАТО в Вашингтоне глава США допустил ошибку, представляя лидера киевского режима Владимира Зеленского. Американский президент назвал иностранного коллегу "президентом Путиным". Джо Байден также перепутал Камалу Харрис с Дональдом Трампом, назвав того своим вице-президентом. 

Байден усомнился в способности Трампа и республиканцев думать и читать.

Фото и видео: YouTube / CBS News

Теги: демократическая партия, джо байден
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии