Байден усомнился в способности Трампа и республиканцев думать и читать

Глава США рассказал о реформах в сфере образования.

Действующий лидер Белого дома, Джо Байден сомневается в способности кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и его однопартийцев думать и читать. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден, выступая перед сторонниками на национальном съезде Демократической партии США. Мероприятие организовано в Чикаго.

Как мы можем стать величайшей нацией в мире? <...> Дональд Трамп и друзья-республиканцы не только не умеют думать, они не умеют хорошо читать. Только подумайте об этом, взгляните на их проект 2025 года, они хотят убрать часть образования. Джо Байден, президент США

Байден: президентство Трампа воодушевило нацистов в США.

Фото и видео: YouTube / CBS News