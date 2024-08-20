Байден: президентство Трампа воодушевило нацистов в США

Глава США считает, что его предшественника поддерживали местные неонацисты.

Президент США Джо Байден утверждает, что добивающийся переизбрания кандидат на высший государственный пост от Республиканской партии Дональд Трамп во время президентства потворствовал неонацистам и расистам. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден, выступая перед сторонниками на национальном съезде Демократической партии США. Мероприятие организовано в Чикаго. Политик заметил, что сторонники превосходства белой расы были воодушевлены президентом Трампом, которого они считают своим союзником в Белом доме, что якобы даже не потрудились надеть свои капюшоны.

Ненависть маршировала по стране, старые призраки в новых одеждах, разжигая старые разногласия, разжигая старые страхи, давая кислород старейшим силам, которые давно стремились разорвать Америку на части Джо Байден, президент США

Напомним, что на официальном съезде демократов, который проходит в период с 19 по 22 августа, вице-президент США Камала Харрис даст свое официальное согласие баллотироваться на высший государственный пост от движения на ноябрьских выборах главы государства.

Байден назвал атаку ВСУ на Курскую область "настоящей дилеммой" для РФ.

Фото и видео: YouTube / CBS News