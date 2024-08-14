Байден назвал атаку ВСУ на Курскую область "настоящей дилеммой" для РФ

Глава США прокомментировал вылазку ВСУ в российский приграничный регион.

Американский президент Джо Байден выразил мнение о том, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область представляет "настоящую дилемму" для российского руководства. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал перед местными журналистами по прибытии в штат Луизиана с рабочим визитом. Демократ отметил, что действия ВСУ в регионе остаются "активной фазе".

Последние шесть или восемь дней я на регулярной основе, наверное, каждые четыре-пять часов, обсуждаю это со своими сотрудниками. Это создает настоящую дилемму для Путина. И мы поддерживаем постоянный прямой контакт с украинцами. Джо Байден, глава США

Ранее журналисты пресс-пула Белого дома сообщили о том, что Байден назвал атаку армии киевского режима на Курскую область "настоящей дилеммой". В СМИ не уточнили, что политик использовал эту формулировку, говоря о российском руководстве. Пресс-секретарь Пентагона, генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне отметил, что власти страны продолжают пытаться выяснить у ВСУ цели атаки на российский регион.

Байден назвал причины выхода из президентской гонки.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости