По словам главы Белого дома, он не хотел мешать соратникам из Демократической партии на выборах в конгресс.

Президент США Джо Байден назвал причины выхода из президентской гонки. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

По словам главы Белого дома, он не хотел мешать соратникам из Демократической партии на выборах в конгресс, которые пройдут в ноябре. Он подчеркнул, что его беспокоил этот вопрос и возможные обсуждения со стороны.

Хотя быть президентом – большая честь, я считаю, что у меня есть обязательство перед страной сделать то, что является самым важным. Джо Байден, президент США

Ранее Трамп заверил, что следующая передача власти в США произойдет мирно.

Видео: YouTube / CBS Sunday Morning