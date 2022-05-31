Президент США Джо Байден назвал причины выхода из президентской гонки. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.
По словам главы Белого дома, он не хотел мешать соратникам из Демократической партии на выборах в конгресс, которые пройдут в ноябре. Он подчеркнул, что его беспокоил этот вопрос и возможные обсуждения со стороны.
Хотя быть президентом – большая честь, я считаю, что у меня есть обязательство перед страной сделать то, что является самым важным.
Джо Байден, президент США
Ранее Трамп заверил, что следующая передача власти в США произойдет мирно.
Видео: YouTube / CBS Sunday Morning
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