Байден заявил, что введение военного положения в РФ якобы отражает трудности в СВО

Лидер Белого дома уверен, что у Владимира Путина "есть трудности".

Американский президент Джо Байден считает, что решение российского руководства о введении военного положения в ряде регионов страны якобы отражает те трудности, с которыми Москва сталкивается при проведении специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление политик сделал в ходе брифинга с журналистами в Белом доме. Таким образом он прокомментировал по просьбе одного из корреспондентов постановление Кремля о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Считаю, что Владимир Путин находится в невероятно сложном положении. Джо Байден, президент США

Напомним, что Владимир Путин подписал в среду 19 октября президентский указ о введении военного положения в четырех новых регионах России. Также глава государства ввел четыре уровня готовности на территории государства.

Байден призвал нефтяные компании США повышать объемы добычи.

Фото и видео: Белый дом