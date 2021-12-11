Байден: все мировые лидеры хотели бы оказаться на его месте

Американский президент выступил в вечернем шоу Джимми Фэллона.

Американский президент Джо Байден считает, что лидеры всех государств хотели бы быть на его месте. Об этом политик заявил в эфире местного телеканала NBC. Он выступил в вечерней программе Джимми Фэллона. Гость шоу уточнил, что вместе со своей супругой Джилл самостоятельно готовит себе завтрак, чтобы не утруждать этими заботами представителей Белого дома. При этом он сознался в том, что считает себя никудышным кулинаром.

Мы с Джилл - из среднего класса, закончили колледжи, вкалывали как проклятые. Словом, мы не привыкли, чтобы нас обслуживали. А в Белом доме есть кому приготовить тебе завтрак, сложить одежду, поднести сумки. Они все замечательные, но у нас свои порядки. Джо Байден, президент США

По словам Байдена, он не знает ни одного мирового лидера, который бы в своих мечтах не хотел поменяться с ним рабочим местом. Глава США уверен, что в его стране гораздо больше потенциала, больше доступных возможностей для населения, сильнее развивается наука, технологии. Он резюмировал, что Америка обладает гораздо большей порядочностью, чем любая другая страна мира.

Байден: США хотят выработать "правила игры" XXI века с теми, кто разделяет их ценности.

Фото и видео: YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon