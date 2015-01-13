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Байден: США хотят выработать "правила игры" XXI века с теми, кто разделяет их ценности

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Лидер Белого дома выступил на закрытии "Саммита за демократию".

Американский президент Джо Байден заявил, что США хотят выработать "правила игры" XXI века с теми, кто разделяет либеральные ценности. Об этом политик упомянул во время закрытия онлайн-мероприятия, получившего название "Саммит за демократию". В формате приняли участие 110 государств. В этот список не попали РФ, КНР, Турция и ряд других стран.

Мы вновь подтверждаем демократические ценности, находящиеся в сердце нашей международной системы и являющиеся базисными элементами для десятилетий глобального роста и процветания.

Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома подчеркнул, что американцы привержены сотрудничеству со всеми странами, которые продвигают прогресс в сфере кибербезопасности и развития новых технологий. На прошлой неделе глава российского внешнеполитического ведомства Сергей лавров назвал данный саммит "междусобойчиком", а также одним из "наиболее одиозных прожектов" Вашингтона.

МИД России считает, что отношения с Западом подошли к критической черте.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джо байден, саммит за демократию
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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