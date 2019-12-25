МИД России считает, что отношения с Западом подошли к критической черте

Страны НАТО постепенно втягивают Украину в альянс и подталкивают Киев к "агрессивным шагам". Во внешнеполитическом ведомстве уверены, что это может привести к появлению "неприемлемых угроз" для безопасности России.

Российский МИД считает, что диалог по вопросам безопасности между Россией и США сейчас "остро необходим" так как отношения с Западом подошли к критической черте. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, его американский коллега Джо Байден заявил о готовности наладить диалог. Однако, в российском МИД считают, что "в последние дни множатся различные вольные интерпретации" позиции России.

Страны НАТО постепенно втягивают Украину в альянс и подталкивают Киев к "агрессивным шагам". Во внешнеполитическом ведомстве уверены, что это может привести к появлению "неприемлемых угроз" для безопасности России. Не исключено, что дело дойдет до масштабного конфликта в Европе. Альянс активно расширяется на восток, "игнорируя" озабоченность Москвы.

Ранее мы сообщили, что в Еврокомиссии посчитали, что хорошие отношения России и ЕС зависят от действий РФ.

Фото: МИД России