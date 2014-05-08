МИД РФ не исключает масштабного конфликта в Европе из-за Украины

Европа намерена втянуть Украину в НАТО. В заявлении упоминается, что это приведет к появлению там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России. Это угрожает безопасности государства и провоцирует риски.

В министерстве иностранных дел (МИД) России посчитали, что безответственное поведение Запада в отношении Украины может спровоцировать серьезные военные риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе. Об это сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Европа намерена втянуть Украину в НАТО. В заявлении упоминается, что это приведет к появлению там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России. Это угрожает безопасности государства и провоцирует риски.

Кремль отметил попытку президента США Джо Байдена в ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным наладить серьезные диалог по вопросам, касающимся обеспечения безопасности РФ. В МИД РФ подчеркнули, что такой диалог необходим, чтобы снизить напряженность между странами и их лидерами.

Ранее мы сообщили, что в Еврокомиссии посчитали, что хорошие отношения России и ЕС зависят от действий РФ.

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