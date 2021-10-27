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Байден заявил, что он лучше Трампа борется c пандемией COVID-19

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Американский лидер считает также, что при его предшественнике рабочих мест было потеряно больше, чем создано.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что он успешнее своего предшественника Дональда Трампа как в сфере борьбы с COVID-19, так и в экономике. Об этом он сказал в ходе митинга в поддержку кандидата в губернаторы штата Виргиния от демократов Терри Маколиффа.

По словам американского лидера, фондовый рынок, которым любил хвастаться экс-президент США, сейчас выше, чем когда-либо. Также Байден отметил, за четыре года нахождения Трампа на посту главы государства больше рабочих мест было потеряно, чем создано.

А мы всего за девять месяцев работы создали больше рабочих мест, чем любой президент в истории Америки за тот же период.

Джо Байден, президент США

Байден подчеркнул, при его предшественнике от COVID-19 привились только два миллиона американцев, тогда как при нем – уже больше 190 миллионов.

Ранее Байден заявил о том, что США добились прогресса в борьбе с коронавирусом, но еще не переломили ситуацию.

Видео: YouTube / The Independent

Теги: джо байден, дональд трамп, пандемия covid-19
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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