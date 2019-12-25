Байден: США добились прогресса в борьбе с ковидом, но не переломили ситуацию

В Белом доме рассказали о статистике по числу зараженных в стране.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что США добились прогресса в борьбе с коронавирусом, но еще не переломили ситуацию. Такое заявление политик сделал во время выступления в Белом доме. Политик отметил, что ежесуточно по стране новые заражения сократились на 47%, а необходимость в госпитализации пациентов - на 38%. Такая статистика актуальна за последние шесть недель.

Речь идет о важном прогрессе, но сейчас не время ослаблять усилия. Предстоит сделать еще многое, мы проходим жизненно важный период, стараясь переломить ситуацию с COVID-19. Джо Байден, президент США

Президент США добавил, что число инфицированных резко сокращается в 39 американских штатах. При этом система здравоохранения еще не вакцинировалиа порядка 66 млн жителей. По мнению Байдена, этот показатель все еще является "недопустимо большим".

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Фото: Белый дом