Трамп: РФ и КНР изучают брошенную в Афганистане американскую технику

Экс-глава США уверен, что специалисты этих стран разберут найденное оборудование и начнут производить аналоги.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Россия и Китай разобрали и изучают брошенные американскими военнослужащими в Афганистане вертолеты. Об этом он сказал в ходе митинга в Айове.

Трамп выразил уверенность, что китайские и российские специалисты сейчас изучают современное оборудование США, после чего приступят к созданию его аналогов, которые превзойдут оригиналы по качеству и цене.

У России и Китая уже есть образцы наших вертолетов. Они уже разбирают "Апачи", изучают их, скоро они соберут лучшую технику. Теперь это у наших врагов. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, 31 августа Соединенные Штаты закончили вывод своих войск из Афганистана. Их 20-летнее присутствие в этом государстве завершилось. Президент США Джо Байден считает, что страна выполнила все намеченные цели в Афганистане. По его словам, главной причиной пребывания американских военных там была борьба с сетью "Аль-Каида"* (*террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее Россия и Иран призвали новые власти Афганистана к борьбе с терроризмом.

Видео: Youtube/GEORGIA NEWS 247