Байден заявил, что не ждет обстрелов российских территорий со стороны ВСУ

Глава США рассказал о поставках вооружения Киеву.

Американский президент Джо Байден заявил, что не ждет обстрелов российских территорий со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед журналистами на пресс-конференции в Белом доме. Политик отметил, что власти в Вашингтоне не планируют передавать киевскому режиму ракеты дальнего радиуса действия, так как Украине не требуется наносить удары по территории РФ. Лидер страны выступил за то, что американская сторона должна предоставлять "разумные возможности" по защите собственного суверенитета.

Мы передали им HIMARS, их можно оснастить двумя видами ракет - дальностью более 600 миль и дальностью около 160 миль, мы не дали им те, у которых дальность 600 миль, потому что я не жду, что они начнут бомбить российские территории. Джо Байден, президент США

Байден потребовал проверить Маска на сотрудничество с другими странами.

Фото и видео: YouTube / Guardian News