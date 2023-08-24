Президент США отметил, что не знает подробностей произошедшего.

Президент США Джо Байден заявил, что не удивлен крушению самолета под Тверью. Об этом он рассказал журналистам.

Американский лидер находился в отпуске в штате Невада. Во время общения с журналистами он отметил, что не знает подробностей произошедшего. Отвечая на вопрос, стоит ли за этим российского руководство, Байден сказал, что "немногое происходит в стране, за чем не стоит президент РФ Владимир Путин.

Но я не знаю достаточно, чтобы ответить. Я занимался спортом последние полтора часа. Джо Байден, президент США

Напомним, вечером 23 августа МЧС сообщило о падении частного самолета. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли в результате крушения. По данным Росавиации, в числе пассажиров значился Евгений Пригожин.

Ранее мы сообщали, что фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения.

Видео: YouTube / C-SPAN