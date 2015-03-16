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Байден заявил, что не помилует своего сына Хантера

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Глава США прокомментировал признание сына виновным по трем пунктам уголовного дела.

Американский президент Джо Байден заявил, что подчинится обвинительному вердикту в отношении своего сына Хантера. Политик, член Республиканской партии США добавил, что не планирует даровать своему отпрыску помилование. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед журналистами на пресс-конференции, организованной в Италии на полях саммита "Большой семерки" (G7). Иностранный политик выступил совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским по результатам проведенной двусторонней встречи в области Апулия.

Я чрезвычайно горжусь своим сыном. Он преодолел зависимость и является одним из ярчайших и достойнейших людей, кого я знаю. Я подчиняюсь решению жюри присяжных и не намерен помиловать его.

Джо Байден, глава США

Напомним, что жюри присяжных ранее одобрило обвинительный вердикт по уголовному делу о нарушениях Хантером Байденом требований по хранению оружия. Фигурант расследования был признан виновным по всем трем пунктам обвинения.

Байден раскритиковал претензии к судебному процессу над Трампом.

Фото и видео: YouTube / The White House

Теги: джо байден, помилование, хантер байден
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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