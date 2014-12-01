Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным в Европе в июне

Президент США будет в Европе ради участия в саммитах G7 и НАТО.

Американский президент Джо Байден заявил, что надеется на встречу с Владимиром Путиным в Европе в июне. Такое заявление политик сделал в ответ на вопрос журналистов в Белом доме. По словам руководителя администрации США, встреча с российским коллегой пройдет в рамках рабочего визита в европейский регион, где у президента запланированы саммиты НАТО и G7. Эти мероприятия запланированы на 14 число в Брюсселе и 11-13 числа в Великобритании.

В этом заключаются мои надежда и ожидание. Мы над этим работаем. Джо Байден, президент США

Напомним, что 13 апреля между Байденом и Путиным состоялся второй телефонный разговор. В Кремле отметили, что стороны обсудили двусторонние отношения и международные вопросы. Американский президент предложил коллеге в ближайшее время встретиться лично на территории третьей страны.

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Фото: Белый дом