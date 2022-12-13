Байден заявил, что его бюджетный проект позволит сократить дефицит на $2 трлн

Глава США раскритиковал политику Дональда Трампа.

Американский президент Джо Байден заявил, что его бюджетный проект позволит сократить дефицит в стране на следующий финансовый год примерно на два триллиона долларов. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед членами Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны". Политик дал обещание законодателям не урезать социальные программы и мероприятия по оказанию медицинской помощи пожилым гражданам Medicare.

В следующем месяце, когда я предложу свой налогово-бюджетный план, я прошу моих друзей из числа республиканцев представить их план. Мы можем собраться вместе и обсудить оба плана. Джо Байден, президент США

Политик напомнил, что за последние два года администрация Белого дома в Вашингтоне сократила дефицит бюджета более чем на $1,7 трлн. Речь идет о самом крупном показателе по сокращению в американской истории. Джо Байден выступил с критикой работы своего предшественника Дональда Трампа из Республиканской партии. Он напомнил, что при этом лидере страны дефицит госдолга увеличивался в рекордных суммах за четыре года. Речь идет о том, что практически 25% всего госдолга США, для накопления которого потребовалось 200 лет, было добавлено исключительно предыдущей администрацией США при Трампе.

Байден призвал конгресс повысить потолок госдолга США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

