Байден призвал конгресс повысить потолок госдолга США

Глава США напомнил законодателям о важности сохранить экономику стабильной.

Американский президент Джо Байден призвал Конгресс повысить потолок государственного долга США. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе выступления перед членами Палаты представителей и Сената с ежегодным посланием "О положении страны". Политик призвал местных законодателей поступить также, как их предшественники и без предварительных условий.

Конгресс трижды поднимал потолок госдолга без предварительных условий или кризиса. Он оплачивал счета Америки, чтобы предотвратить экономическую катастрофу для нашей страны. Сегодня вечером я прошу конгресс последовать этому примеру. Джо Байден, президент США

Глава государства полагает, что ряд политиков из Республиканской партии готовы взять экономическую систему США в заложники в том случае, если Джо Байден откажется согласиться с экономической программой Конгресса. По мнению президента страны, об этих планах конгрессменов должны услышать все люди.

Байден призвал Конгресс повысить налоги для миллиардеров и корпораций.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television