Глава США рассказал о том, что страна должна вознаградить людей за труд, а не за богатство.

Американский президент Джо Байден призвал Конгресс повысить налоги для миллиардеров и корпораций. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления перед местными законодателями с ежегодным посланием "О положении страны". Политик надеется на поддержку в Палате представителей и Сенате предложенной Белым домом реформы системы, которая позволит ликвидировать пробелы в законодательстве. Речь идет о лазейках, с помощью которых богатые люди и компании могут "фактически не платить налоги".

Наша налоговая система является несправедливой. Будем вознаграждать труд, а не богатство, потому что ни один миллиардер не должен платить в качестве налога меньшую долю своего дохода, чем учитель или пожарный. Джо Байден, президент США

Джо Байден напомнил, что крупные нефтяные компании в США за последние недели отчитались о рекордной прибыли во время того, как в мире фиксировался энергетический кризис. На этой ситуации производители и поставщики заработали порядка 200 миллиардов долларов. Глава страны отметил, что лишь часть этих денежных средств фирмы далее инвестировали в добычу нефти или решение вопроса с высокими ценами на бензин. Джо Байден предлагает в четыре раза увеличить налог на выкуп ценных бумаг. Это позволит стимулировать желание предприятий и граждан делать долгосрочные инвестиции.

Байден считает, что США еще многое предстоит сделать в борьбе с климатическим кризисом.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

