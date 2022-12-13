Байден считает, что США еще многое предстоит сделать в борьбе с климатическим кризисом

В Белом доме оценили работу по противодействию изменениям климата в мире.

Американский президент Джо Байден считает, что властям США еще многое предстоит сделать в борьбе с климатическим кризисом. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед членами Конгресса с ежегодным посланием "О положении страны". Политик предрек экзистенциальную угрозу для мира. Лидер Белого дома пояснил, что государство имеет обязательство перед своими детьми и внуками в противодействии экологическим изменениям на планете. Байден подчеркнул, что гордится тем, что Америка смогла наконец активизировать работу по этому направлению.

Климатическому кризису все равно, какой у вас штат - красный (где большинство поддерживает республиканцев) или синий (где большинство поддерживает демократов). Это экзистенциальная угроза. Многое еще предстоит сделать. Мы закончим эту работу. Джо Байден, президент США

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television