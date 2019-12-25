Байден заявил, что Си Цзиньпин предупредил его об упадке демократий

Американский президент Джо Байден рассказал, как лидер Китая Си Цзиньпин однажды предупредил его о том, что современные демократии "не смогут выстоять в XXI веке", поэтому автократии станут более успешной формой правления для стран. Соответствующей информацией глава государства поделился в рамках своего обращения к нации, сделанного по случаю празднования Дня труда.
Си Цзиньпин, с которым я общался больше, чем с любым другим главой государства – сказал мне, что демократии не могут выстоять в XXI веке. Он объяснил, что демократии требуют консенсуса, а события развиваются столь стремительно, что этого добиться невозможно.
Джо Байден, президент США
Лидер Белого дома отметил, что сам он "категорически не согласен" с оценкой китайского коллеги.
Байден выступил против включения России в американский список стран-спонсоров терроризма.
Фото и видео: Белый дом
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