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Байден заявил, что Си Цзиньпин предупредил его об упадке демократий
Сегодня, 7:48
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Байден заявил, что Си Цзиньпин предупредил его об упадке демократий

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Глава США сравнил демократии и автократии в XXI веке.

Американский президент Джо Байден рассказал, как лидер Китая Си Цзиньпин однажды предупредил его о том, что современные демократии "не смогут выстоять в XXI веке", поэтому автократии станут более успешной формой правления для стран. Соответствующей информацией глава государства поделился в рамках своего обращения к нации, сделанного по случаю празднования Дня труда.

Си Цзиньпин, с которым я общался больше, чем с любым другим главой государства – сказал мне, что демократии не могут выстоять в XXI веке. Он объяснил, что демократии требуют консенсуса, а события развиваются столь стремительно, что этого  добиться невозможно.

Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома отметил, что сам он "категорически не согласен" с оценкой китайского коллеги.

Байден выступил против включения России в американский список стран-спонсоров терроризма.

Фото и видео: Белый дом

Теги: автократия, белый дом, демократия, день труда, джо байден, китай, си цзиньпин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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