Байден заявил, что Си Цзиньпин предупредил его об упадке демократий

Глава США сравнил демократии и автократии в XXI веке.

Американский президент Джо Байден рассказал, как лидер Китая Си Цзиньпин однажды предупредил его о том, что современные демократии "не смогут выстоять в XXI веке", поэтому автократии станут более успешной формой правления для стран. Соответствующей информацией глава государства поделился в рамках своего обращения к нации, сделанного по случаю празднования Дня труда.

Си Цзиньпин, с которым я общался больше, чем с любым другим главой государства – сказал мне, что демократии не могут выстоять в XXI веке. Он объяснил, что демократии требуют консенсуса, а события развиваются столь стремительно, что этого добиться невозможно. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома отметил, что сам он "категорически не согласен" с оценкой китайского коллеги.

Байден выступил против включения России в американский список стран-спонсоров терроризма.

Фото и видео: Белый дом