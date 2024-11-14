Байден встретится с Лулой да Силвой на саммите G20 в Бразилии

Джейк Салливан рассказал о рабочем визите главы США в Латинскую Америку.

Американский лидер Джо Байден примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро. Там лидер страны встретится на полях мероприятия с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник заметил, что в повестку дня войдут ключевые геополитические проблемы современности, начиная украинским кризисом и заканчивая ближневосточной проблемой. Также стороны обсудят ситуацию с государственными долгами стран с низким и средним уровнем дохода, финансовые темы.

Президент, конечно, также встретится с президентом Бразилии. За последние четыре года между лидерами установились прочные и продуктивные отношения, и они с нетерпением ждут последней встречи в качестве президентов. Джейк Салливан, помощник главы США

Напомним, что саммит G20 состоится в период с 18 по 19 ноября в Рио-де-Жанейро, расположенном в юго-восточной части Бразилии. Председателем встречи выступит местный президент Лула да Силва. Российскую делегацию России на встрече возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now