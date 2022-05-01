Администрация Байдена не знает, какой курс по Украине выберет Трамп

Джейк Салливан не стал делать прогнозы.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не уверена в том, какой подход по Украине выберет команда избранного главы государства, члена Республиканской партии Дональда Трампа после его вступления в должность. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник указал СМИ на то, что власти страны активно помогали стране, предоставляя иностранным коллегам значительные финансовые и прочие ресурсы. В частности, речь идет о поставках вооружения, обучении военнослужащих ВСУ и предоставлении гуманитарной поддержки на общую сумму, превышающую 59 миллиардов долларов.

Поддержка Украины была двухпартийной и включала голосование в Палате представителей и в Сенате в пользу выделения ресурсов Украине. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это продолжилось, но мы не знаем, какой курс выберет следующая команда и насколько прямо они будут действовать. Джейк Салливан, помощник главы США

Администрация Байдена активно поддерживала Украину, предоставляя значительные финансовые и военные ресурсы. Эта помощь включала поставки вооружения, обучение украинских военных и гуманитарную помощь на общую сумму более чем $59 млрд.

Салливан пообещал уведомить своего преемника об угрозах от СВО, Ирана и КНР.

Фото и видео: YouTube / Defense Now