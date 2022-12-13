Байден высказался о расследованиях в отношении его сына и брата

Политик считает, что дела его семьи не заинтересуют американскую общественность.

Президент США Джо Байден считает, что его политические оппоненты не смогут далеко продвинуться в расследовании в отношении его брата Джима и сына Хантера: кроме того, американская общественность не проявит интерес делам семьи президента, заявил он в интервью телеканалу CBS.

Напомним, что взявшие под контроль палату представителей выходцы из республиканской партии запустили парламентские проверки деловых связей родственников Байдена. Им приписывают "торговлю влиянием".

Общественность не обратит на это внимание... Единственное, что они могут сделать, это напридумывать разного про мою семью. Очень далеко это не продвинется. Джо Байден, президент США

Напомнил, что Байден уже неоднократно заявлял о невиновности сына, уличённого в наркомании и нескольких зарубежных экономических связях.

Ранее Байден заявил, что опросы о несогласии американцев с его политикой "не имеют значения".

Видео: YouTube / PBS NewsHour