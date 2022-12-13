Байден заявил, что опросы о несогласии американцев с его политикой "не имеют значения"

Президент США уверен, что те же самые люди скажут, что согласны с его политикой, нопри другой постановке вопросов.

Президент США Джо Байден считает, что результаты соцопросов, показывающие несогласие американцев с его политикой, больше "не имеют значения". Такое мнение глава государства выразил в интервью телеканалу CBS.

Байдена попросили оценить последние результаты опросов, которые показывают, что его политический курс не одобряют 2/3 жителей США. На это президент отметил, что для полноценного результата опроса нужно сделать 40-50 звонков по сотовому телефону. Кроме того, Байден уверен, что те же респонденты выразят ему одобрение при другой постановке вопросов.

Судя по последним данным, 6 из 10 американцев считают, что Байден почти ничего не достиг за свою карьеру президента. Также они настаивают на том, что страна движется в неверном направлении.

Ранее Байден заявил об отсутствии ущерба отношениям США и Китая из-за аэростата.

Видео: YouTube / PBS NewsHour