Байден в радиоинтервью назвал себя чернокожей женщиной

Глава США мог перепутать себя с Камалой Харрис.

Американский президент Джо Байден снова попал в очередной конфуз, когда назвал себя в радиоинтервью местному ведущему чернокожей женщиной. Инцидент произошел во время выступления иностранного политика для филадельфийской газеты WURD. В западных СМИ предположили, что 81-летний глава государства перепутал себя с вице-президентом США Камалой Харрис.

Кстати, я горжусь тем, что, как я уже сказал, я первый вице-президент, первая чернокожая женщина, ... служившая с чернокожим президентом. Джо Байден, президент США

Напомним, что подобного рода происшествия случаются с Джо Байденом в последнее время все чаще. В марте 2024 года во время выступления в местном городе Милуоки,член Демократической партии перепутал, сколько времени занимает его президентский пост. Ранее лидер Белого дома во время выступления обратился к невидимому собеседнику за его спиной, а также попросил его не прыгать.

Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт