Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом

Глава США объяснил, почему плохо выступил на теледебатах.

Американский президент Джо Байден признался в том, что "облажался" на телевизионных дебатах с бывшим лидером белого дома, членом Республиканской партии Дональдом Трампом. Однако действующий глава государства выразил уверенность в своей победе на президентских выборах, которые запланированы в стране в ноябре 2024 года. Соответствующими сведениями политик поделился в эфире шоу для журналиста Эрла Инграма.

Во-первых, у меня была плохая ночь. И дело в том, что, знаете, я облажался, совершил ошибку. Знаете, мы собираемся сделать так, чтобы выиграть эти выборы. Мы просто победим Дональда Трампа, как мы это сделали в 2020 году. Джо Байден, президент США

Напомним, что 27 июня в городе Атланта штата Джорджия состоялись теледебаты Джо Байдена и его основного политического оппонента - Дональда Трампа. Кандидатам было запрещено на мероприятии иметь при себе тезисы своих выступлений. По данным экспресс-опроса от местного телеканала CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Дональду Трампу.

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Фото и видео: YouTube / Civic Media