Байден: решение Верховного суда по Трампу создает опасный прецедент

Глава США оценил высказывание члена Верховного суда Сони Сотомайор.

Решение Верховного суда США по делу бывшего американского лидера Дональда Трампа создает опасный прецедент, а также подрывает верховенство закона на территории страны. Соответствующее заявление сделал действующий президент Джо Байден. Он выступил в понедельник вечером в Белом доме с непродолжительным телевизионным обращением к согражданам в связи с вынесением судебной инстанцией решения о частичном иммунитете предыдущего главы вашингтонской администрации от судебного преследования.

Решение, принятое сегодня, продолжило нападки суда последних лет на целый ряд правовых принципов нашей страны. От уничтожения избирательных и гражданских прав до лишения женщин права выбора, до сегодняшнего решения, которое подрывает верховенство права в стране. Джо Байден, президент США

Дополнительно политик процитировал высказывание члена Верховного суда Сони Сотомайор. Речь идет о словах о том, что при каждом использовании своих должностных полномочий президент" теперь - король, возвышающийся над законом". Джо Байден заметил, что выступает против такого, так как боится за демократию. Он призвал остальных американских граждан также выступить против такой трактовки. По словам лидера Белого дома, страна создавалась на принципе того, что в Америке не будет никаких королей.

Американцы подняли Байдена на смех из-за видео после дебатов.

Фото и видео: Белый дом