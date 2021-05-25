Американцы подняли Байдена на смех из-за видео после дебатов

Глава США посетил ресторан Waffle после дебатов с Трампом.

Американские пользователи из социальной сети X иронично отреагировали на рабочий визит лидера Белого дома, члена Демократической партии Джо Байдена в один из ресторанов Атланты, который произошел сразу после его телевизионных дебатов с оппонентом, членом Республиканской партии Дональдом Трампом. Глава страны опубликовал соответствующее видео, уточнив, что "с нетерпением" ждет следующего своего прихода в эту локацию. На кадрах можно увидеть, как президент вместе с супругой Джилл заходит в помещение, где общается с посетителями.

"Так постановочно. Так фальшиво", "Подавай в отставку", "Это было полностью срежиссировано, этим людям, вероятно, заплатили за то, чтобы они там присутствовали". комментарии пользователей ValentinaForSOS, Liberacrat, hodgetwins

Юзер с ником XVanFleet написал о том, что Джо Байден выглядел более живым в ресторане Waffle, чем показался ему на сцене во время дебатов. Он заметил, что политику следует работать менеджером этого заведения, так как люди не дадут ему и дальше управлять страной. Пользователь с ником Just_A_Dude_AZ разместил в соцсети ироничную картинку, на которой говорится о том, что Джо Байдену не нужно делать тест на умственные способности, так как такой тест якобы нужен тем, что собирается проголосовать за этого кандидата на следующих президентских выборах.

Байден заявил, что соглашение с Украиной не предусматривает отправку войск.

Фото и видео: YouTube / WBNS 10TV