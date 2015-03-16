Байден заявил, что соглашение с Украиной не предусматривает отправку войск

Глава США напомнил о той помощи, которую Вашингтон оказывает Киеву.

Соглашение по безопасности, заключенное между Вашингтоном и Киевом, направлено на укрепление военного потенциала Украины в долгосрочной перспективе. Этот документ не предусматривает отправку на территорию боевых действий в европейском регионе американских войск. Соответствующее заявление лидер Белого дома Джо Байден сделал в ходе выступления перед журналистами на пресс-конференции, организованной в Италии на полях саммита "Большой семерки" (G7). Иностранный политик выступил совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским по результатам проведенной двусторонней встречи в области Апулия.

Наша цель состоит в том, чтобы укрепить надежную оборону и потенциал сдерживания. Прочный мир для Украины должен быть подкреплен ее собственными возможностями по обороне в настоящее время и по сдерживанию агрессии в любой момент в будущем Джо Байден, глава США

Иностранный политик отметил, что власти США будут содействовать тому, чтобы Украина могла сделать и то, и другое, не путем отправки американских солдат для участия в сражениях, а путем предоставления вооружений и боеприпасов, увеличения объемов предоставляемых разведывательной информации со стороны союзников. Дополнительно Вашингтон оказывают помощь ВСУ в сфере подготовки солдат.

Байден утверждает, что Китай помогает РФ с проведением СВО.

Фото и видео: YouTube / The White House