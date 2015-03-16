Байден: Китай помогает РФ с проведением СВО

Глава США в очередной раз обвинил Пекин в помощи Москве.

Лидер Белого дома утверждает, что Китай помогает российском у руководству с проведением специальной военной операции на Украине, хотя Пекин в действительности не поставляет Москве вооружения. Соответствующее заявление лидер Белого дома Джо Байден сделал в ходе выступления перед журналистами на пресс-конференции, организованной в Италии на полях саммита "Большой семерки" (G7). Иностранный политик выступил совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским по результатам проведенной двусторонней встречи в области Апулия.

Кстати, Китай не поставляет вооружения. Но наделяет РФ способностью производить эти вооружения. И технологиями, имеющимися для того, чтобы делать это. Так что он в действительности помогает России. Джо Байден, глава США

Ранее официальный представитель властей КНР Вашингтоне Лю Пэнъюй объяснил журналистам из информационного агентства ТАСС, что США "распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России".

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Фото и видео: YouTube / The White House