Байден: Китай помогает РФ с проведением СВО

Лидер Белого дома утверждает, что Китай помогает российском у руководству с проведением специальной военной операции на Украине, хотя Пекин в действительности не поставляет Москве вооружения. Соответствующее заявление лидер Белого дома Джо Байден сделал в ходе выступления перед журналистами на пресс-конференции, организованной в Италии на полях саммита "Большой семерки" (G7). Иностранный политик выступил совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским по результатам проведенной двусторонней встречи в области Апулия.
Кстати, Китай не поставляет вооружения. Но наделяет РФ способностью производить эти вооружения. И технологиями, имеющимися для того, чтобы делать это. Так что он в действительности помогает России.
Джо Байден, глава США
Ранее официальный представитель властей КНР Вашингтоне Лю Пэнъюй объяснил журналистам из информационного агентства ТАСС, что США "распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России".
Байден: пять стран уступили Украине свою очередь получения ЗРК Рatriot.
Фото и видео: YouTube / The White House
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все