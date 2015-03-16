Байден: пять стран уступили Украине свою очередь получения ЗРК Рatriot

Глава США рассказал о том, когда другие страны получат американские "Патриоты".

В американской администрации намерены задержать поставки средств противовоздушной обороны зарубежным покупателям до того момента, пока Вашингтоном не будут удовлетворены потребности в них со стороны армии киевского режима. Соответствующее заявление лидер Белого дома Джо Байден сделал в ходе выступления перед журналистами на пресс-конференции, организованной в Италии на полях саммита "Большой семерки" (G7). Иностранный политик выступил совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским по результатам проведенной двусторонней встречи в области Апулия. Он подчеркнул, что власти в Вашингтоне заручились "обязательствами" от пяти государств-союзников в отношении военных поставок Украине батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Мы дали понять тем странам, которые рассчитывают получить в будущем американские системы ПВО, что им придется подождать. Все, что у нас есть, пойдет на Украину, пока не будут удовлетворены их потребности. Затем мы выполним свои обязательства перед другими странами. Джо Байден, глава США

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Фото и видео: YouTube / The White House