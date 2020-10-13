Президент США вылетал в Иллинойс.

Джо Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Об этом рассказали иностранные журналисты из издания Daily Mail. Согласно информации от СМИ, американский лидер в очередной раз не справился с шагами, находясь на борту номер один. В этот момент самолет находился на территории авиабазы Эндрюс. Политик должен был отправиться в Иллинойс. В штате политик обсудит в местными фермерами проблемы роста цен на продукты питания. Уточняется, что 79-летний глава Белого дома споткнулся, после чего на мгновение потерял равновесие. После этого он без происшествий поднялся на борт самолета. Ему пришлось держаться правой рукой за поручни, расположенные на подъеме.

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Фото и видео: The Sun